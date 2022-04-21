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Фінський виробник суднового обладнання Wartsila спише російські активи на 200 мільйонів євро

wartsila

Фінський виробник суднового енергетичного обладнання Wartsila планує списати 200 млн євро, пов'язаних із активами та бізнес-операціями в Росії.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Інтерфакс.

"Ми дотримуємося всіх поточних і будемо дотримуватися всіх майбутніх торгових санкцій, що застосовуються до нашої діяльності. У нинішніх умовах для Wartsila невигідно продовжувати діяльність у Росії, і тому вона вирішила ще більше скоротити масштаби своєї діяльності в РФ. Регулювання операцій буде здійснюватися відповідно до місцевого законодавством. У ході цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та благополуччя наших співробітників", – йдеться в повідомленні.

Раніше Wartsila призупинила поставки, продажі, замовлення та торги в Росії. У компанії очікують, що це рішення негативно вплине на її фінансові показники, оскільки її діяльність у Росії формує до 5% річного прибутку, або 40 млн євро.

Wartsila спеціалізується на виробництві суднових енергетичних установок, електростанцій, гвинтових механізмів, систем управління судном та іншого обладнання. У компанії працює понад 200 офісів у 68 країнах. На даний момент у Росії базуються три офіси компанії, де працевлаштовані 750 осіб. У 2021 році чистий обсяг продажів кампанії становив 4,8 млрд. євро.

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