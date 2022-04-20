Європейських санкцій проти Росії недостатньо, – Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що санкцій проти Росії недостатньо, тому в ЄС постійно працюють над тим, щоб збільшити тиск на РФ.

Про це Мішель заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні чинити тиск на кремлівський режим. Ми прийняли рішення про багато конкретних заходів. Цього недостатньо, тому ми постійно працюємо, щоб збільшити тиск. Сьогодні ми мали можливість заглибитися в деталі та визначити додаткові елементи, щоб ми могли покласти пропозиції на стіл Європейської ради та мати можливість підтримувати максимальний тиск на Росію", – сказав Мішель.

Мішель підкреслив, що ЄС сповнений рішучості надавати гуманітарну підтримку Україні та підтримку, щоб переконатися, що міжнародне правосуддя переважатиме.

"Дуже важливо збирати докази та підтримувати всіх дійових осіб, які працюють у цій важливій сфері", – зазначив він.

Раніше лава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала лідерів провідних країн Заходу про роботу над додатковими санкціями ЄС проти РФ.