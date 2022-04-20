Нацбанк змінив порядок надання кредитів рефінансування

Національний банк уніс зміни до порядку надання кредитів рефінансування для підтримки ліквідності банків з огляду на зростання ліквідності банківської системи від початку війни, стабілізацію ситуації на фінансовому ринку, а також дострокове повернення банками кредитів рефінансування.

Як повідомляє пресслужба НБУ, пріоритетним інструментом підтримки ліквідності банків знову стануть забезпечені кредити рефінансування, як це і було до запровадження воєнного стану.

Зокрема, з метою розширення можливостей банків з отримання кредитів рефінансування під заставу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Національний банк пом'якшив підходи до оцінки вартості таких цінних паперів. Так, із 4 травня 2022 року заставна вартість ОВДП, номінованих у національній та іноземній валютах, розраховуватиметься без понижуючого коригуючого коефіцієнта. Проте вона не перевищуватиме номінальну вартість цінного папера (індексовану вартість для облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю).

Водночас Національний банк уточнив умови отримання бланкового рефінансування. Доступ до нього починаючи з 4 травня 2022 року зберігатиметься лише для банків, які вичерпали можливості отримання забезпеченого рефінансування, та мають відплив коштів фізичних осіб із 23 лютого 2022 року у розмірі 5% і більше.

Зміни до порядку отримання бланкового рефінансування унесено постановою правління Національного банку України від 19 квітня 2022 року №76 "Про внесення змін до постанови від 24 лютого 2022 року №22", що набирає чинності з 4 травня 2022 року.

Зміни щодо коригуючих коефіцієнтів передбачені рішенням правління Національного банку України від 19 квітня 2022 року №190-рш "Про застосування коригуючих коефіцієнтів для облігацій внутрішніх державних позик в умовах запровадження воєнного стану", що набирає чинності з 4 травня 2022 року та діятиме протягом шести місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або до прийняття іншого рішення.