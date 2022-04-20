Єврокомісія розгляне надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС до кінця червня, – Мішель

Єврокомісія надасть думку щодо можливості України набути статусу кандидата в члени ЄС до кінця червня, після чого Європейська рада зможе розпочати дискусію з цього питання.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми матимемо думку Комісії до кінця червня. І це буде моєю відповідальністю оцінити, коли я зможу внести це питання до порядку денного Європейської ради, щоб переконатися, що у нас є політична дискусія, діалог, щоб досягти прогресу на цьому шляху. Але я хочу сказати, що я відчуваю дуже сильну підтримку, щоб переконатися, що ми можемо надати конкретну підтримку Україні у вашому виборі на шляху до ЄС у вашому майбутньому", – сказав Мішель.

Він наголосив, що Україна день у день демонструє відданість демократичним принципам, свободам.

"Ви боретесь не лише за майбутнє дітей України. Ми знаємо, що ви боретеся за європейські фундаментальні принципи та цінності", – додав Мішель.

Як повідомлялося раніше, президент України Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу із проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Пізніше він підписав заявку на членство України в ЄС.