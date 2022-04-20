Російський "Альфа-Банк" продав свій підрозділ у Казахстані через санкції

Казахстанський банк "ЦентрКредит" придбає 100% акцій казахстанської "дочки" "Альфа-Банку".

Про це повідомив російський "Альфа-Банк", передає Інтерфакс.

Як повідомляєтся, АТ "Альфа-Банк" повністю вийде зі складу акціонерів та відкличе своїх представників із ради директорів АТ ДБ "Альфа-банк".

Після юридичного завершення угоди банк "ЦентрКредит" проведе ребрендинг "Альфа-Банк" Казахстан.

"Ці заходи сприятимуть виходу його з списків санкцій США та низки інших країн. Таким чином, це буде повністю казахстанський банк із повним спектром банківських послуг для фізичних та юридичних осіб", – йдеться в повідомленні.

"ЦентрКредит" готовий підтримати АТ ДБ "Альфа-Банк" додатковою ліквідністю за рахунок власних коштів для виконання всіх зобов'язань перед депозиторами, тим самим оперативно вирішити ситуацію для діючих клієнтів.

Російський "Альфа-Банк" та його дочірні компанії потрапили під блокуючі санкції США. До списку санкцій потрапили такі структури, пов'язані з "Альфа-Банком": нідерландський Amsterdam Trade Bank, "Альфа-Дірект", кіпрська Alfa Capital Markets, форекс-дилер "Альфа-Форекс", лізингова компанія "Альфа-Лізинг", дочірній банк "Альфа-Банку" в Казахстані.

Влада США дала час до 6 травня на згортання операцій з "Альфа-Банком".

Казахстанська "дочка" "Альфа-Банку" 11 квітня заявила про заплановану зміну власника та про переговори з низкою інвесторів.

Після включення АТ ДБ "Альфа-Банк" у списки санкцій OFAC США банк був змушений ввести ряд тимчасових обмежень.

"ЦентрКредит" працює з 1988 року, має широку філіальну мережу, він обслуговує юридичних та фізичних осіб. Основними акціонерами є голова ради директорів Бахитбек Байсеїтов (40,1%) та член ради директорів Владислав Лі (9,2%).