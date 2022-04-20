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росія (13628) цигарки (343) тютюн (305) електронні сигарети (50)

Перша з найбільших світових тютюнових компаній оголосила про вихід з Росії

imperial,tabacco

Один з найбільших світових виробників тютюнової продукції – британський концерн Imperial Brands – оголосив про передачу бізнесу в РФ російським інвесторам, внаслідок чого компанія планує списання негрошових активів на суму 225 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляється на сайті компанії, ця угода ще має бути погоджена місцевими регуляторами.

Суму угоди та нового власника бізнесу компанія не називає, зазначаючи, що вона передбачає продаж як фабрики у Волгограді, так і маркетенгового бізнесу в РФ.

"Ця транзакція узгоджується з нашим раніше оголошеним наміром продати весь наш російський бізнес, зберігши його безперервність, щоб забезпечити найкращий результат для наших 1000 російських колег", – зазначається у повідомленні.

Водночас компанія наголошує, що продовжує підтримувати своїх співробітників в Україні, в тому числі транспортом та житлом.

Як повідомлялося, у березні Imperial Brands оголосила про призупинення роботи в РФ, включаючи виробництво на заводі у Волгограді, продажі та маркетингову активність, а потім розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.

Imperial Brands plc, колишня Imperial Tobacco Group plc – міжнародна тютюнова компанія, четверта в світі за величиною. Випускає сигарети під брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West та інші.

У РФ компанія працює через ТОВ "Імперіал Тобакко Волга" (виробнича структура) та ТОВ "Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг". Виручка "Імперіал Тобакко Продажі та Маркетинг" у 2021 році скоротилася становила 69,94 млрд рублів.

Про вихід з російського ринку раніше оголосила ще одна тютюнова компанія - British American Tobacco plc (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" та ін.). BAT ініціювала процес "швидкої передачі" бізнесу в РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.

Тютюновий концерн Philip Morris International (Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін.) повідомляв, що розглядає реструктуризацію бізнесу в РФ, включаючи передачу активів.

Водночас найбільша компанія на тютюновому ринку РФ – Japan Tobacco International (Winston, LD, Camel, Sobranie, "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I" та ін) - оголосила, що призупиняє нові інвестиції та маркетингову активність у Росії, однак продовжить працювати в цій країні.

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Не знаю радоваться этой новости или нет. По мне пусть кацапы дымят, как паровозы. Быстрее сдохнут. Хотя есть же махорка
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20.04.2022 20:37 Відповісти
Краще, якби там сталася тютюнова криза, як у "совку" у другій половині 1980-х, щоб у них вуха попухли. Нікотинова "ломка" серйозно впливає на емоційний стан і працездатність.
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20.04.2022 21:40 Відповісти
Без сигарет и бояры они в бешенстве снесут любого фюрера💥❗А потом новый фюрер. Но в этот раз это последний и дальше распад❗👍
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21.04.2022 09:30 Відповісти
они быстрее сдохнут от боярки или в пьяном угаре "освободят" друг друга...а то что монстры сигарет ушли это очень хорошо. это миллиардные налоги им в бюджет, а значит деньги на войну..
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21.04.2022 17:37 Відповісти
Нужно публиковать списки компаний, которые еще не вышли с рынка РФ и что они торгуют на крови на весь мир заявлять и чтобы никто больше в мире не покупал продукцию эту, если они в РФ будут. Тут либо ты на стороне Империи зла, либо на стороне добра. Если будут выбирать Империю зла, то это будет удар по имиджу вписанный в исторические данные. И оставшись в РФ компании конец будет!
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20.04.2022 21:04 Відповісти
Хай би залишались сигарети. І бояри скоторусам побільше. Хай дохнуть.
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20.04.2022 21:35 Відповісти

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