Перша з найбільших світових тютюнових компаній оголосила про вихід з Росії

Один з найбільших світових виробників тютюнової продукції – британський концерн Imperial Brands – оголосив про передачу бізнесу в РФ російським інвесторам, внаслідок чого компанія планує списання негрошових активів на суму 225 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляється на сайті компанії, ця угода ще має бути погоджена місцевими регуляторами.

Суму угоди та нового власника бізнесу компанія не називає, зазначаючи, що вона передбачає продаж як фабрики у Волгограді, так і маркетенгового бізнесу в РФ.

"Ця транзакція узгоджується з нашим раніше оголошеним наміром продати весь наш російський бізнес, зберігши його безперервність, щоб забезпечити найкращий результат для наших 1000 російських колег", – зазначається у повідомленні.

Водночас компанія наголошує, що продовжує підтримувати своїх співробітників в Україні, в тому числі транспортом та житлом.

Як повідомлялося, у березні Imperial Brands оголосила про призупинення роботи в РФ, включаючи виробництво на заводі у Волгограді, продажі та маркетингову активність, а потім розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.

Imperial Brands plc, колишня Imperial Tobacco Group plc – міжнародна тютюнова компанія, четверта в світі за величиною. Випускає сигарети під брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West та інші.

У РФ компанія працює через ТОВ "Імперіал Тобакко Волга" (виробнича структура) та ТОВ "Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг". Виручка "Імперіал Тобакко Продажі та Маркетинг" у 2021 році скоротилася становила 69,94 млрд рублів.

Про вихід з російського ринку раніше оголосила ще одна тютюнова компанія - British American Tobacco plc (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" та ін.). BAT ініціювала процес "швидкої передачі" бізнесу в РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.

Тютюновий концерн Philip Morris International (Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін.) повідомляв, що розглядає реструктуризацію бізнесу в РФ, включаючи передачу активів.

Водночас найбільша компанія на тютюновому ринку РФ – Japan Tobacco International (Winston, LD, Camel, Sobranie, "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I" та ін) - оголосила, що призупиняє нові інвестиції та маркетингову активність у Росії, однак продовжить працювати в цій країні.