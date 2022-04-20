Мінфін Німеччини порадив бізнесу не платити за російський газ у рублях

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер порадив німецьким газовикам не переходити на оплату постачання палива в рублях, на чому наполягає Росія.

Про це Лінднер сказав у інтерв'ю Bloomberg Television, передає Інтерфакс-Україна.

"Контракти є контракти. Контракти засновані на доларах та євро, і компанії у приватному секторі мають платити у доларах чи євро", – заявив Лінднер.

Він також зазначив, що Німеччина готова до подальших санкцій щодо Росії.

"Ми активно підтримуємо всі санкції, які є політичною та економічною ізоляцією Москви", – сказав Лінднер.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, до кінця року повністю відмовиться від імпорту російської нафти.