Субсидії на літній сезон переоформлять автоматично, – Мінсоцполітики

Кабінет міністрів ухвалив рішення про автоматичне перепризначення субсидій на неопалювальний період з травня поточного року для всіх одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2021/22 років.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, таке перепризначення буде здійснюватись автоматично, без звернення людини, на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від Пенсійного фонда та Державної податкової служби.

При цьому субсидію призначатимуть людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали валюту для оплати лікування чи навчання.

Крім того, рішенням уряду встановлено спеціальний механізм визначення розміру житлових субсидій та пільг в квітні та протягом неопалювального сезону отримувачам з регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соціального захисту. Для них розмір субсидії визначатиметься на основі розміру субсидії або пільги за січень 2022 року з урахуванням фактичних даних 2021 року про співвідношення середнього розміру субсидій або пільг у січні та квітні, а також у січні та вересні, як найбільш показовому місяці неопалювального сезону.

"Це дозволяє, з одного боку, врахувати тарифи і ціни на житлово комунальні послуги цього року. А з іншого боку, враховує зміну розмірів субсидій та пільг в певному місяці по відношенню до січня на підставі фактичних даних за минулий рік", – зазначається у повідомленні.

При цьому людям з регіонів, де ведуться бойові дії, призначать субсидію з початку сезону, незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням.

Крім того, отримувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволили не інформувати про обставини, які впливають на призначення та розмір субсидії протягом воєнного стану. Але вони будуть зобов’язані поінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану.