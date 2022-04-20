Влада Росії планує крадіжку авторських прав на західні кінофільми і музику, – ЗМІ

Російська влада вигадала спосіб зберегти в країні фільми, серіали, музику та інші об'єкти інтелектуальної власності світових компаній, які оголосили про припинення діяльності в РФ.

Для цього в РФ розробляється законопроект, який дозволить фактично легалізувати крадіжку інтелектуальної власності, пишуть російські "Вєдомості" з посиланням на власні джерела.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну про припинення діяльності в Росії оголосила ціла низка провідних світових медіакомпаній, зокрема американські Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Вони вже припинили випускати нові фільми та музику в РФ.

Але контент із бібліотечного каталогу (випущені раніше фільми) поки що доступний на російських відеосервісах, оскільки ліцензійні контракти із закордонними правовласниками, як правило, укладаються на рік.

Для того, щоб обмежити права правовласників на об'єкти інтелектуальної власності Росія планує розширити механізм "примусової ліцензії", який наразі передбачений російським законодавством для патентів, які не використовуються. Право на такий патент може бути примусово передано за рішенням російського суду.

Влада РФ планує дозволити видавати "примусові ліцензії" і на авторські права. Крім того, пропонується дозволити розраховуватися з правовласниками за чинними угодами спеціально випущеними акціями, а не грошима.

Дія "примусової ліцензії" може бути припинена у судовому порядку за позовом закордонного правовласника у разі, якщо він добровільно укладе з російською компанією договори про надання права використання твору в Росії.

Водночас російські експерти вказують, що запровадження таких заходів порушує міжнародні зобов'язання Росії, зокрема угоди ТРІПС та Бернську конвенцію.

Як повідомлялося, раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.