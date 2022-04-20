Найбільший нафтопереробник Японії знайшов альтернативу російській нафті

Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings знайшов альтернативні постачання нафти з Близького Сходу.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву голови компанії Цутому Сугіморі, передає enkorr.

"Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі і Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому", – сказав Сугіморі.

Він зазначив, що компанія не планує купувати російської нафти, поки не буде розв'язано всі проблеми, пов'язані з вторгненням РФ в Україну.

Про своє рішення про відмову від постачань російської нафти Eneos Holdings Inc. заявив у березні.