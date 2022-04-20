Українським аграріям вперше з початку війни дозволили використовувати дрони

У Київської області аграріям вперше з початку війни дозволили підняти в небо сільськогосподарські дрони для сезонного внесення засобів захисту рослин.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

"В умовах воєнного стану вперше вдалося підняти в повітря сільськогосподарські дрони для виконання сезонного внесення ЗЗР на 130 га ягідних насаджень. Повітряні роботи пройшли в Київській області, на території, яка ще донедавна була окупованою", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що робота з агродронами в умовах війни складається не тільки з факту виконання внесення дроном ЗЗР, а в першу чергу з підготовки до цього процесу:

отримання дозволів та погодження з військовими підрозділами використання повітряного простору для аграрних потреб;

отримання дозволів на польоти та офіційних розпоряджень Міністерства оборони України, будь-які неузгоджені дії будуть миттєво розцінені як ворожі, а відповідно – техніка буде знешкоджена ЗСУ.

"Ми переконані що, у майбутньому процес внесення ЗЗР дронами буде простішим і доступнішим. Наразі вже є алгоритм щодо співпраці з військовими адміністраціями, ЗСУ та документальним супроводом," – зазначив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.