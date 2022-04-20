Експорт російської нафти морем впав за тиждень на 25%, – Bloomberg

Експорт російської нафти морем зменшився на чверть за тиждень 9-15 квітня, порівняно з періодом 2-8 квітня.

За даними Bloomberg і портових агентів, загалом 30 танкерів завантажили з російських експортних терміналів близько 21,8 мільйона барелів або в середньому 3,12 мільйона барелів на добу, що на 25% менше, ніж за попередній період.

При цьому експорт нафти в Азію з портів на узбережжях Чорного моря, Балтії та Арктики, впав до найнижчого рівня за два місяці.

Протягом тижня спостерігалося зниження обсягів з усіх чотирьох експортних регіонів. Потоки нафти марки Urals і Siberian Light з терміналів у Балтійському та Чорному морях скоротилися на 770 тис. барелів на добу, або на 30%, при цьому обсяги нафти, які експортуються із чорноморського порту Новоросійськ, скоротилися майже на 60%.

Тим часом, відвантаження з трьох східних терміналів країни на узбережжі Тихого океану скоротилися на 205 тис. барелів на добу, або на 17%. Експорт з Мурманська зменшився на 57 тис. барелів на добу, або на 15%.

Зниження експорту нафти означає скорочення доходів для Москви. За нинішніх ставок експортного мита, експорт за тиждень приніс Кремлю близько $181 млн, що на $60 млн менше, ніж тижнем раніше.

Водночас агентство зазначає, що хоча падіння експорту російської нафти за тиждень виглядає дуже суттєвим, загалом об’єми експорту повернулися до рівня, який спостерігався до 1 квітня. Однак попри все, в середньому падіння об’ємів експорту нафти з російських експортних терміналів після вторгнення зменшило надходження Кремля від експортного мита на 25%.

Детальніше про вплив санкцій на експорт російської нафти читайте в матеріалі БізнесЦензор: Як росія через санкції втрачає експорт нафти