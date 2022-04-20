Комітет Ради схвалив збільшення дефіциту держбюджету на 200 мільярдів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт №7299, який передбачає збільшення дефіциту держбюджету на 200 млрд грн та розширення на цю суму видатків Резервного фонду.

Про це повідомив голова комітету Юрій Арістов, інформує Інтерфакс-Україна.

"Цей законопроєкт, розроблений з ініціативи уряду у співпраці з Мінфіном, вирішує два важливі питання: ми відкриваємо можливість для дофінансування та збільшення видатків держбюджету на 200 млрд грн і запускаємо з 1 травня новий механізм сплати та зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів", – сказав Арістов.

Передбачені вказаним законопроєктом поправки до держбюджету на 2022 рік передбачають збільшення з 1,5 млрд грн до 201,5 млрд грн видатків "Резервного фонду" державного бюджету за рахунок запозичень.

Арістов уточнив, що йдеться про можливість отримати кредити під пільгові відсотки.

Голова Комітету зазначив, що уряд уже перерозподілив 181,3 млрд грн на сектор оборони – закупівлю та капремонт військової техніки, засобів індивідуального захисту та медичного майна, озброєння для ЗСУ, на виплати додаткових винагород військовослужбовцям, підтримку переселенців та інше.

За словами Арістова, цей перерозподіл дозволить уникнути подальшого секвестру бюджету та захистити соціальні статті видатків.

"Кошти будуть направлені саме до резервного фонду, тому що щодня ситуація в Україні змінюється, і уряду потрібна можливість оперативно реагувати на виклики та спрямовувати кошти туди, де вони найбільше потрібні", – зазначив Арістов.

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Проектом також передбачено перенесення з 1 січня 2023 року на 1 травня 2022 року запровадження нового механізму віднесення до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку від реалізації тютюнових виробів.

"Згідно зі змінами податкового законодавства, обов'язок сплатити 5% акцизу з роздрібного продажу сигарет і рідин для електронних сигарет переводиться з роздрібних торговців на виробників та імпортерів такої продукції", – пояснив очільник комітету.

Згідно із законопроєктом, витрати держбюджету пропонується збільшити до 1,793 трлн грн, у тому числі – за загальним фондом до 1,572 трлн грн, а граничний дефіцит держбюджету – до 456,36 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду – 360,26 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада розширила повноваження Кабміну для управління бюджетом в умовах воєнного стану.

Законом про державний бюджет на 2022 рік його доходи визначені в сумі 1,3 трлн грн, що на 9,7%, або 117,2 млрд грн більше від запланованих на 2021 рік, видатки – на рівні 1,49 трлн грн, що на 4,2%, або на 61,1 млрд грн більше, ніж на поточний рік. Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено в розмірі 188,8 млрд грн – 3,5% ВВП.