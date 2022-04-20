БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1909 відвідувачів онлайн
Новини
397 0
Європа (570) Китай (2046) США (4626) скраплений газ (1112)

США скорочують експорт скрапленого газу до Японії та Китаю на користь Європи

газ,сжиженный

Постачання американського зрідженого природного газу на азійські ринки скорочуються в міру нарощування поставок до Європи.

Про це свідчить митна статистика найбільших споживачів СПГ – Китаю та Японії, передає Інтерфакс.

Зазначається, що Європа демонструє активні спроби скоротити залежність від російського газу за рахунок альтернативних поставок, зокрема CПГ із США. Європейський ринок для СПГ із США є найзручнішим з погляду логістики.

При цьому його постачання до Китаю практично припинилося. І якщо несподівана відсутність американської сировини у січневій статистиці можна було пояснити разовим збоєм, то лютневе зведення підтвердило об'єктивність цього тренду. Згідно з китайською митною статистикою, у січні 2022 року Пекін не отримав жодної партії американського СПГ, у лютому прийшов один танкер. У січні та лютому 2021 року зі США було отримано приблизно 13 партій СПГ – загальним обсягом 0,9 млн тонн.

Постачання американського СПГ до Японії за три місяці 2022 року впали більш ніж у два рази – до 1,25 млн тонн із 2,72 млн тонн за перший квартал 2021 року. При цьому у помісячному розрізі падіння наростає місяць за місяцем: у січні відвантаження впали у півтора рази – до 651 тис. тонн, у лютому у 2,3 рази – до 411 тис. тонн, у березні у 4,3 рази – до 190 тис. .тонн.

Постачання російського СПГ до Китаю за перші два місяці цього року зросли на 40% – до 722 тис. тонн. Експорт до Японії зріс за квартал на 12% – до 2,14 млн тонн, у тому числі на 11% у березні – до 710 тис. тонн.

Сумарно за два місяці Китай скоротив імпорт СПГ на 15% – до 9,49 млн тонн, Японія за перший квартал зменшила закупівлі на 12% – до 20,4 млн. тонн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 