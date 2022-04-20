США скорочують експорт скрапленого газу до Японії та Китаю на користь Європи

Постачання американського зрідженого природного газу на азійські ринки скорочуються в міру нарощування поставок до Європи.

Про це свідчить митна статистика найбільших споживачів СПГ – Китаю та Японії, передає Інтерфакс.

Зазначається, що Європа демонструє активні спроби скоротити залежність від російського газу за рахунок альтернативних поставок, зокрема CПГ із США. Європейський ринок для СПГ із США є найзручнішим з погляду логістики.

При цьому його постачання до Китаю практично припинилося. І якщо несподівана відсутність американської сировини у січневій статистиці можна було пояснити разовим збоєм, то лютневе зведення підтвердило об'єктивність цього тренду. Згідно з китайською митною статистикою, у січні 2022 року Пекін не отримав жодної партії американського СПГ, у лютому прийшов один танкер. У січні та лютому 2021 року зі США було отримано приблизно 13 партій СПГ – загальним обсягом 0,9 млн тонн.

Постачання американського СПГ до Японії за три місяці 2022 року впали більш ніж у два рази – до 1,25 млн тонн із 2,72 млн тонн за перший квартал 2021 року. При цьому у помісячному розрізі падіння наростає місяць за місяцем: у січні відвантаження впали у півтора рази – до 651 тис. тонн, у лютому у 2,3 рази – до 411 тис. тонн, у березні у 4,3 рази – до 190 тис. .тонн.

Постачання російського СПГ до Китаю за перші два місяці цього року зросли на 40% – до 722 тис. тонн. Експорт до Японії зріс за квартал на 12% – до 2,14 млн тонн, у тому числі на 11% у березні – до 710 тис. тонн.

Сумарно за два місяці Китай скоротив імпорт СПГ на 15% – до 9,49 млн тонн, Японія за перший квартал зменшила закупівлі на 12% – до 20,4 млн. тонн.