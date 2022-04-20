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Кабмін затвердив порядок швидкого будівництва тимчасового житла для переселенців

строительство

Кабінет міністрів запровадив новий механізм забезпечення житлом громадян, які внаслідок збройної агресії РФ змушені були переселитися з небезпечних регіонів в інші області України.

Відповідна постанова "Деякі заходи формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб" була ухвалена на засіданні уряду 19 квітня, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Документом затверджено Порядки з формування фондів житла для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

"Будувати таке житло будуть у регіонах України, де не ведуться бойові дії, та за типовими проектами будівництва житла із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва", – уточнили у Мінрегіоні.

Фінансувати будівництво планується за рахунок державних коштів, коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, інших джерел, не заборонені законодавством.

Як повідомлялося, раніше заступник голова ОП Кирило Тимошенко заявляв, що Офіс президента спільно з урядом готує програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб у 10 регіонах.

За його словами, йдеться як про викуп у забудовників квартир у майже готових будинках, так і про будівництво багатоквартирних будників.

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Приготовиться к дерибану бюджета! Внимание! Мааарш!
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20.04.2022 20:44 Відповісти
Знову якась жопа
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20.04.2022 22:21 Відповісти
Обов'язково без парковок і бомбосховищ, інакше буде як у "людей".
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20.04.2022 22:25 Відповісти
только не уродское жилье!
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21.04.2022 01:31 Відповісти
У порядку є відповідальність за корупцію?
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21.04.2022 09:04 Відповісти
Головне щоб тимчасове у пострадянському дусі Зе влади не стало постійним житлом.
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21.04.2022 13:17 Відповісти
Що таке типові проекти житла по версії КМ?
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21.04.2022 14:29 Відповісти

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