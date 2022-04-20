Єврокомісія назвала імпорт нафти предметом майбутніх санкцій проти Росії
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала лідерів провідних країн Заходу про роботу над додатковими санкціями ЄС проти РФ.
Про це повідомив журналістам офіційний представник ЄК Ерік Мамер, передає Інтерфакс-Україна.
"Особливо вона говорила про нафту як предмет інтересу для санкцій", – сказав Мамер, уточнивши, що Єврокомісія не дає коментарів до змісту відеоконференції лідерів західних країн, що відбулася напередодні.
В організованій президентом США відеоконференції щодо ситуації в Україні, крім глави ЄК, брали участь британський та канадські прем'єри Борис Джонсон та Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президенти Польщі та Румунії Анджей Йоханніс, голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Про те, як Росія через санкції втрачає експорт нафти, більш детально читайте в матеріалі БізнесЦензор.
Будь ласка, зачекайте...