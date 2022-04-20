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Новини
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ВВП (1112) МВФ (1730)

МВФ спрогнозував різке зростання держборгу України через війну

мвф
Фото: невідоме

Валовий державний борг України у 2022 році внаслідок вторгнення РФ збільшиться до 86,2% ВВП після зниження до 49% ВВП минулого року.

Про це свідчить прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ), передає Інтерфакс-Україна. 

Відповідно до нього, у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП.

Зокрема, за підсумками 2023 року МВФ очікує держборг України на рівні 78% ВВП, 2024 – 78,7% ВВП, 2025 – 82,9% ВВП, 2026 – 88,7% ВВП та 2027 року – 92,3% ВВП.

Як повідомлялося, Фонд прогнозує падіння ВВП України у 2022 році на 35% і поки що утримується від оцінок його динаміки в наступні роки через велику невизначеність.

За очікуваннями МВФ, цього року дефіцит держбюджету України збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.

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...наші друзі з МВФ будуть самовіддано допомагати до останнього українського солдата. А потім ще й виставлять рахунки за допомогу у спасінні західної демократії.
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20.04.2022 15:38 Відповісти
дурак.. с ольгино)))???
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20.04.2022 17:33 Відповісти
Вопрос от глупого несмышленыша, которому все по зомбоящику объяснили и который тупо не видит всей картины происходящего.
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20.04.2022 17:54 Відповісти
Ваш варіант?
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21.04.2022 07:13 Відповісти
Заборгованість потрібно обнулити.
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21.04.2022 12:25 Відповісти

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