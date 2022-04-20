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ліцензія (741) росія (13628) НКРЕКП (1436)

Нацкомісія позбавила ліцензії п'ять енергокомпаній, пов'язаних з РФ

нкрэку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) разом зі Службою безпеки встановили, що діяльність окремих компаній-ліцензіатів на території України контролюється резидентами РФ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", Регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалене 20 квітня.

Зокрема, були анульовані ліцензії:

  • ТОВ "Істек" на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
  • ТОВ "Алакор Сіті" на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;
  • ТОВ "Стілл Енерджі" на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;
  • ТОВ "Екопроменергія" на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;
  • ТОВ "ПВ Солар Стейшн" на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни РФ.

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