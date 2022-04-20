МВФ спрогнозував зростання дефіциту держбюджету України до 18% ВВП

Дефіцит державного бюджету України у 2022 році внаслідок вторгнення РФ збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.

Про це свідчить прогноз Міжнародного валютного фонду, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, у наступні роки дефіцит залишатиметься також на дуже високому рівні: 2023 – 13,1% ВВП, 2024 – 11,9% ВВП, 2025-2026 роки – 10,9-10,8% ВВП .

Лише у 2027 році, за оцінками МВФ, дефіцит впаде нижче за 10% ВВП і становитиме 9,3% ВВП.

МВФ уточнює, що йдеться загалом про дефіцит сектору публічних фінансів, який включає також місцеві бюджети, соціальні фонди, держкомпанії тощо. В Україні останніми роками він практично збігався з дефіцитом держбюджету, проте раніше він був вищим за рахунок, зокрема, дефіциту НАК "Нафтогаз України".

Фонд уточнив, що первинний дефіцит держбюджету України цього року, згідно з очікуваннями, розшириться до 13,4% ВВП з 1% ВВП минулого року. Наступного року він знизиться до 7,3% ВВП, 2024-го – до 5,8% ВВП, 2025-го – до 4,9% ВВП, 2026-го – до 5,2% ВВП та 2027-го – до 4,1% ВВП.

Як повідомлялося, Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.