Україна припинила закупівлю вакцин від коронавірусу через війну, – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України через війну відмовилося від закупівлі ковідних вакцин, направить ресурси на закупівлю товарів для медичних потреб воєнного часу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз взагалі не закуповуємо. Все, що було поставлено, оплачено, далі ми зупинили закупівлю вакцини проти COVID-19. Сьогодні важко сказати, добре це, чи погано, але це просто відповідь на ту ситуацію, яка склалася у сфері охорони здоров'я через повномасштабне вторгнення РФ", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Ляшко зазначив, що МОЗ направить зусилля на постачання турнікетів, кровоспинних, хірургічних матеріалів, купівлю операційних столів, кардіографів, УЗД-апаратів, наркозно-дихальних апаратів – "все те, що сьогодні потрібно в операційних, травматологам".

"Наприклад, для боротьби з COVID-19 було закуплено багато апаратів ШВЛ, але сьогодні ШВЛ теж потрібні, але просять уже автоматизовані ШВЛ іншого, експортного класу, щоб зменшити залучення реаніматологів", – пояснив він.

Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 продовжується. Зокрема, за березень було провакциновано 350 тисяч осіб, у квітні було близько 90 тисяч вакцинацій.