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США готують третій пакет військової допомоги для України, – ЗМІ

сша

США готують уже третій з початку вторгнення РФ пакет військової допомоги для України.

Про це пише Reuters, посилаючись на численні джерела в адміністрації, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, президент Джо Байден найближчими днями оголосить про виділення нового пакету допомоги.

Один з посадовців на умовах анонімності розповів, що найімовірніше йдеться про такий же обсяг коштів, як для попередніх пакетів – $800 млн, проте деталі ще обговорюються.

Якщо розмір пакета такий, як очікують, то загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення досягне понад $3 млрд.

Нагадаємо, перший пакет військової допомоги США на $800 млн оголосили у середині березня, наступний, також на $800 млн – 13 квітня. Зброя почала надходити за лічені дні після оголошення.

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