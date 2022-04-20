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Київ (4602) будинки (11)

У Києві доведеться знести 10 будинків, які були пошкоджені унаслідок війни, – Кличко

кличко

У Києві доведеться знести щонайменше десять будинків, які зазнали серйозних руйнувань внаслідок ударів окупантів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в ефірі 1+1.

"Близько 10 будинків, де пошкоджено опорні конструкції, потрібно буде розбирати. Ці будинки не можуть бути відремонтовані. Більш як 100 будинків, які зазнали пошкоджень, — ми зараз розраховуємо, яким чином зможемо відновити", – заявив він.

За його словами, наразі вже здійснено обстеження об’єктів, розраховують кошторис.

Щодо ТРЦ Ретровіль, який було знищено ракетним ударом 21 березня, Кличко зауважив, що будівля перебуває у приватній власності, тому рішення про відновлення ухвалюватиме виключно власник. Він також погоджуватиме з державою питання про можливу компенсацію.

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