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АЗС (1569) ціни (3272) скраплений газ (1112)

Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

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У середу, 20 квітня, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 20 копійок – до 29,22 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

При цьому вартість ресурсу в мережі KLO побила рекорд за всю історію спостереження. Так, на своїх станціях мережа виставила на стелу 30,49 грн/л, що на 50 копійок більше, ніж днем раніше. 

На станціях ОККО і WOG продукт здорожчав на 51 і 48 копійок – до 29,50 і 29,98 грн/л відповідно. Крім того, на 50 копійок здорожчав автогаз і в мережі "Автотранс".

Як повідомлялося, на тлі зростання світових цін і дефіциту з початком війни скраплений газ в Україні суттєво здорожчав. Так, на торгах "Укргазвидобування", які відбулися минулого тижня, ціна на скраплений газ досягнула 57 000 грн/т.

Крім того, висока ціна на автогаз є наслідком дефіциту на інші види пального, зокрема й на бензин. Наразі гуртові ціни на пальне значно вищі за граничні роздрібні ціни, встановлені державою. Тому велика кількість малих і середніх мереж змушені припиняти роботу.

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И кому он ннада по такой цене? Если пересчитать с учетом повышенного расхода машины на газу, бензин на сегодня ощутимо выгоднее. Пусть сами себе его и заправляют
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20.04.2022 14:30 Відповісти

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