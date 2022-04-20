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інтернет (1288) Starlink (99)

Нацкомісія дозволила використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим на час воєнного стану

starlink

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку (НКЕК), за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила рішення дозволити на період воєнного стану використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим.

Про це під час брифінгу повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, передає Інтерфакс-Україна.

"Кілька годин тому регулятором за ініціативи Держспецзв'язку та співпраці з командою віцепрем'єра Михайла Федорова було прийнято рішення, яке дозволяє на період військового стану використовувати зазначені термінали всіма бажаючими та всіма громадянами України, а також усіма органами та підприємствами будь-якої форми власності", – сказав він.

Водночас він зауважив, що до ухвалення цього рішення заборони також не було, але були нормативні обмеження щодо їх використання, які на сьогодні усунуті.

Як повідомлялося, раніше регуляторні органи в Україні прийняли рішення, що обмежує використання супутникового зв’язку Starlink цивільними користувачами. Про це йшлося у розсилці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, на адресу телекомоператорів.

Тоді у Держспецзв’язку пояснювали, що українські регулятори обмежують масове використання терміналів для супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX оскільки це може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. 

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink розпочала роботу на відкриттям представництва в Україні.

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Т.е. после войны запретит всем кто будет пользоваться?
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20.04.2022 14:23 Відповісти
Не обязательно. Старлинк может получить лицензию на соответствующие частоты. Ну или каждый пользователь сам будет получать.
Но... 100$ в месяц абонки. У нас меньше чем за 10$ можно подключить инет куда быстрее от обычного провайдера. Поэтому смысл?
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20.04.2022 21:48 Відповісти
> У нас меньше чем за 10$ можно подключить инет куда быстрее от обычного провайдера.

С другой стороны, у нас много сел без интернета вообще. И если раскинуть $100 на несколько десятков дворов, то получаются копейки.
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21.04.2022 01:35 Відповісти
"запретит всем кто будет пользоваться? "
не будьте дитиною - таке заборонити неможливо a proiri. Дозволи важливі лише для наземного сегменту як то up-link/down-link/satellite tracking станцій Starlink, якої найближчим часом не буде на теріторії України. Контролювати споживацький сегмент мережі, як то термінали та антени користувачів не здатен ніхто.
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21.04.2022 08:02 Відповісти
А як приєднатись ?
Пишіть швидше
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20.04.2022 16:59 Відповісти
Заказать терминал Starlink на украинский адрес

У вас примут заявку и предоплату. Но сразу предупредят, что, возможно, ждать придется до конца 2023 года. Сейчас все почтовые и логистические операторы столкнулись с трудностями доставки посылок для частных лиц в нашу страну.

На сайте Starlink ничего не говорится о каких-либо льготах для украинских пользователей. Это означает, что вам придется заплатить $499 за само оборудование и покрыть стоимость доставки. Предоплата $99 зачтется вам в качестве абонплаты за первый месяц использования. В дальнейшем вам нужно будет платить $99 каждый месяц.
https://spotme.ua/starlink-info
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20.04.2022 17:59 Відповісти

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