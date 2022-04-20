Нацкомісія дозволила використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим на час воєнного стану

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку (НКЕК), за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила рішення дозволити на період воєнного стану використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим.

Про це під час брифінгу повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, передає Інтерфакс-Україна.

"Кілька годин тому регулятором за ініціативи Держспецзв'язку та співпраці з командою віцепрем'єра Михайла Федорова було прийнято рішення, яке дозволяє на період військового стану використовувати зазначені термінали всіма бажаючими та всіма громадянами України, а також усіма органами та підприємствами будь-якої форми власності", – сказав він.



Водночас він зауважив, що до ухвалення цього рішення заборони також не було, але були нормативні обмеження щодо їх використання, які на сьогодні усунуті.

Як повідомлялося, раніше регуляторні органи в Україні прийняли рішення, що обмежує використання супутникового зв’язку Starlink цивільними користувачами. Про це йшлося у розсилці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, на адресу телекомоператорів.

Тоді у Держспецзв’язку пояснювали, що українські регулятори обмежують масове використання терміналів для супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX оскільки це може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink розпочала роботу на відкриттям представництва в Україні.