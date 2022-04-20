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Газпром (2518) нафта (4616) Shell (122)

Shell відкликає своїх співробітників із проєктів в РФ

shell

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell відкликала десятки своїх співробітників, відряджених на спільні з "Газпромом" та "Газпром нафтою" проєкти в РФ.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, десятки людей, спрямованих на проєкт з експорту зрідженого природного газу "Сахалін-2", минулими вихідними були звільнені від роботи. Їх переведуть в інші офіси, передає Forbes.

За даними джерел, відкликання цих фахівців навряд чи вплине на оперативну діяльність об'єкту.

Shell у своїй заяві зазначила, що поетапно відкликає своїх співробітників, відряджених до спільних проєктів із "Газпромом" та "Газпром нафтою".

"Головна увага в цьому процесі приділяється безпеці наших людей та операцій, а також дотриманню чинного законодавства", – зазначили в компанії.

Раніше Shell оголосила про свій намір поетапно відмовитися від своєї участі в усіх російських вуглеводневих проєктах, включаючи нафту, нафтопродукти, газ і зріджений природний газ.

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