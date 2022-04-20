Відновити газ, світло та воду у Попасній та Рубіжному можна тільки після війни, – Луганська ОВА

Світло, газ та водопостачання вже не відновити в Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади – інфраструктуру там майже знищено.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, підрахувати інфраструктурні збитки в містах та селах, де стоїть техніка ворожої армії, наразі неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати. Учора була пошкоджена високовольтна лінія напругою 300 кВ, внаслідок чого світло зникло у понад 200 тимчасово окупованих населених пунктах.

"Світло, газ та водопостачання вже не відновити у підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади – інфраструктуру там майже знищено. Не відремонтувати до завершення бойових дій", – наголосив Гайдай.

В інших населених пунктах аварійні бригади поступово проводять ремонти.

"Працюють в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську, де вночі перебили газогін. Повертають світло в домівки інших міст і сел. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на 4 тисячі абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знов із електроенергією", – додав глава області.

Так, без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) – 30 повністю та вісім частково. Знеструмлені 34 населених пункти – 21 повністю та 13 частково (104 343 споживачі). Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП "Попаснянський районний водоканал".