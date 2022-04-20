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авто (3995) Євросоюз (4905)

Продажі авто в Євросоюзі впали в березні на 20%

авто,toyota

Продаж автомобілів в Європейському союзі в березні впав на 20,5% відносно того ж місяця 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), передає Інтерфакс-Україна.

Негативними факторами для ринку є перебої в ланцюжках поставок через війну РФ проти України.

За даними ACEA, кількість зареєстрованих минулого місяця автомобілів у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика за якою відсутня) склала 844,18 тис. проти 1,06 млн у березні 2021-го.

На всіх чотирьох найбільших ринках регіону булі зафіксовані двозначні темпи падіння: в Іспанії – на 30,2%, в Італії – 29,7%, у Франції – 19,5%, у Німеччині – 17,5%.

Кількість реєстрацій нових автомобілів загалом у Європі у березні скоротилася на 18,8% – до 1,12 млн.

У першому кварталі продажі автомобілів у Євросоюзі впали на 12,3% щодо аналогічного періоду 2021 року (до 2,24 млн), у Європі загалом – на 10,6% (до 2,75 млн).

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