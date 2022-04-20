Продажі авто в Євросоюзі впали в березні на 20%

Продаж автомобілів в Європейському союзі в березні впав на 20,5% відносно того ж місяця 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), передає Інтерфакс-Україна.



Негативними факторами для ринку є перебої в ланцюжках поставок через війну РФ проти України.



За даними ACEA, кількість зареєстрованих минулого місяця автомобілів у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика за якою відсутня) склала 844,18 тис. проти 1,06 млн у березні 2021-го.

На всіх чотирьох найбільших ринках регіону булі зафіксовані двозначні темпи падіння: в Іспанії – на 30,2%, в Італії – 29,7%, у Франції – 19,5%, у Німеччині – 17,5%.



Кількість реєстрацій нових автомобілів загалом у Європі у березні скоротилася на 18,8% – до 1,12 млн.



У першому кварталі продажі автомобілів у Євросоюзі впали на 12,3% щодо аналогічного періоду 2021 року (до 2,24 млн), у Європі загалом – на 10,6% (до 2,75 млн).