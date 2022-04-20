Німецький виробник шин Continental тимчасово відновив виробництво в РФ

Німецький концерн Continental тимчасово відновив виробництво шин для легкових автомобілів на своєму російському заводі в Калузі.

Як повідомляє Reuters, таке рішення ухвалили, щоб захистити місцевих працівників від можливого арешту.



"Нашим співробітникам і керівникам в Росії загрожують серйозні кримінальні наслідки, якщо ми утримуватимемося від задоволенння місцевого попиту", – зазначили в компанії.

За даними джерел видання, російська прокуратура попередила деякі західні компанії, що їхнім співробітникам може загрожувати арешт, якщо вони перекриють виробництво товарів першої необхідності.

Continental має два підприємства в Калузі: завод з виробництва шин і завод автомобільних комплектуючих ContiTech. Також Continental керує заводом з виробництва автомобільних технологій (Automotive Technologies sector) у Чистополі (Татарстан).

Завод "Континентал Калуга" було введено в експлуатацію у 2013 році у технопарку "Росва" під Калугою. Обсяг інвестицій у проект становив 240 млн євро. Завод виробляє шини брендів Continental, Gislaved та Matador розміром від 13 до 21 дюйма. Завод співпрацює з Renault, Ford, "АвтоВАЗ", Nissan та Volkswagen.

Завод ContiTech був відкритий у Калузькій області у 2014 році. Обсяг інвестицій у підприємство становив 17 млн ​​євро. Підприємство випускає шлангопроводи для систем кондиціювання та гідропідсилення керма.

Як повідомлялося, на початку березня німецький концерн Continental оголосив про припинення виробництва на території Росії.