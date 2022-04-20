США можуть цього тижня запровадити нові санкції проти РФ

У США продовжують розглядати варіанти нових санкцій проти РФ, не виключено, що такі заходи можуть бути вжиті вже цього тижня.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Інтерфакс-Україна.



"Так, це можливо. Поки що ми продовжуємо розглядати варіанти, процес триває", – сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можуть США оголосити про додаткові санкції проти РФ вже цього тижня.



Також Псакі повідомила про результати відеоконференції президента США Джо Байдена із західними союзниками, на якій обговорювалися Росія та Україна.



"Вони обговорили свою дипломатичну участь та скоординовані зусилля, щоб продовжити схвалення серйозних економічних заходів", – заявила представниця Білого дому. Вона зазначила, що лідери погодилися продовжити координувати свою позицію, зокрема через G7, ЄС та НАТО.



Лідери також обговорили зусилля щодо підтримки України, знову заявили про готовність надавати економічну та гуманітарну допомогу, а також допомогу у сфері безпеки.