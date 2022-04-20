"Укрзалізниця" з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей

Із початку вторгнення РФ в Україну "Укрзалізниця" евакуаційними рейсами вивезла за кордон пів мільйона українців.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що найбільше пасажирів виїхало до Польщі. Водночас вже спостерігається збільшення попиту на зворотні рейси.

Так, з 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів. У той же час у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів.

Крім Польщі українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі "Укрзалізниця" пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі.

Після завершення бойових дій "Укрзалізниця" обіцяє організувати маршрути для повернення українців додому.

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба України подовжила можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України.