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Японська Toshiba припинила прийом замовлень з Росії

toshiba

Японська Toshiba Group призупинила інвестиції в Росію через її війну проти України.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Toshiba Group призупинила прийом замовлень та інвестиції до Росії. Ми продовжимо стежити за ситуацією і дуже сподіваємось на якнайшвидше припинення конфлікту", – зазначили в пресслужбі. 

Крім того, компанія пожертвує 100 мільйонів ієн (понад $778 тис.) Верховному комісару ООН у справах біженців та некомерційній організації Japan Platform для надання гуманітарної допомоги постраждалим українцям.

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