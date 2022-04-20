Японська Toshiba припинила прийом замовлень з Росії

Японська Toshiba Group призупинила інвестиції в Росію через її війну проти України.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Toshiba Group призупинила прийом замовлень та інвестиції до Росії. Ми продовжимо стежити за ситуацією і дуже сподіваємось на якнайшвидше припинення конфлікту", – зазначили в пресслужбі.

Крім того, компанія пожертвує 100 мільйонів ієн (понад $778 тис.) Верховному комісару ООН у справах біженців та некомерційній організації Japan Platform для надання гуманітарної допомоги постраждалим українцям.