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Італія готова не платити за російський газ у рублях, – ЗМІ

італія

Італія відмовиться виконувати вимогу Москви платити за російський газ в рублях, якщо Європейський Союз остаточно дійде висновку, що це порушує санкції.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

За їхніми даними, уряд Італії чекає, поки Брюссель завершить свій юридичний аналіз, перш ніж робити будь-які дії.

Наголошується, що попередній аналіз, проведений юристами Єврокомісії, показав, що нові умови оплати порушать санкції.

За даними джерел, Італія збирається оголосити цього тижня про нові енергетичні угоди з Республікою Конго та Анголою.

Як повідомлялося, російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова розраховуватися за російський газ у рублях.

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