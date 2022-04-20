Італія готова не платити за російський газ у рублях, – ЗМІ

Італія відмовиться виконувати вимогу Москви платити за російський газ в рублях, якщо Європейський Союз остаточно дійде висновку, що це порушує санкції.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.



За їхніми даними, уряд Італії чекає, поки Брюссель завершить свій юридичний аналіз, перш ніж робити будь-які дії.



Наголошується, що попередній аналіз, проведений юристами Єврокомісії, показав, що нові умови оплати порушать санкції.



За даними джерел, Італія збирається оголосити цього тижня про нові енергетичні угоди з Республікою Конго та Анголою.

Як повідомлялося, російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова розраховуватися за російський газ у рублях.