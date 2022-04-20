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Японія збільшить обсяг позик для України до $300 мільйонів

япония

Японія пообіцяла збільшити обсяг позик, що надаються Україні, зі $100 млн до $300 млн.

Про цее пишуть західні ЗМІ з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди, передає Інтерфакс-Україна. 

Кісіда зазначив, що "підтримка економіки України є невідкладним завданням".

Раніше міністр оборони Японії Нобуо Кісі пообіцяв, що Токіо надасть Україні маски та одяг, здатні захистити від хімічної зброї, а також безпілотні літальні апарати. Вантажі будуть відправлені комерційними рейсами, щойно будуть готові, додав він.

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