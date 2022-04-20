Кабмін розширив режим "Дія City" для стимулювання високих технологій

Кабінет міністрів України розширює дію спеціального правового режиму "Дія City" на низку видів технологічної діяльності.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 19 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

"Правовий режим "Дія City", який запрацював цього року, ми розширюємо на такі види технологічної діяльності, як розробка та техпідтримка продуктів карткових платіжних систем; виробництво електронних компонентів та плат, комп'ютерів та (периферійного) обладнання; робота хмарних дата центрів тощо", – заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ці дії відповідають основам економічної політики воєнного часу у вигляді надання податкових та регуляторних пільг для бізнесу.

За словами Шмигаля, цим рішенням уряд надає додатковий стимул для розвитку сфери високих технологій в Україні.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що серед нових видів діяльності під "Дія City" також виробництво та реалізація обладнання зв'язку, інструментів та обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів та фотографічного обладнання.

Мельничук додав, що йдеться також про надання в користування ресурсів віртуальної інфраструктури, надання послуги із зберігання та обробки інформації з використанням функціональності ліцензійного програмного забезпечення, а також надання інфраструктури для зберігання та обробки даних та розміщення (хостингу) комп'ютерного обладнання у центрі обробки даних.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів постановою №1445 від 29 грудня 2021 року затвердив порядок подання та розгляду заявок на набуття статусу резидента "Дія City".

"Дія City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія City".