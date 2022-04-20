Чехія допоможе Україні з ремонтом бронетехніки

Міністерство оборони Чехії через агентство AMOS допоможе українській стороні в обслуговуванні бронетехніки, його запроваджуватимуть чеські підприємства оборонної промисловості на своїх підприємствах у Чехії та Словаччині

Про це повідомило Міноборони Чехії, передає Інтерфакс-Україна.

"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими та українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій", – сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Як зазначається, перший конкретний контракт – ремонт танків Т-64. Надалі ремонт може бути поширений на колісну броню сімейств типу БРД та БРДМ, а також можуть бути залучені інші компанії.

Як сказано в повідомленні, дрібні несправності чи бойові ушкодження усуватимуть українська армія та оборонна промисловість України. Чеська допомога полягає у використанні потужностей чеських підприємств оборонної промисловості для проведення більш масштабних робіт, у тому числі з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання.