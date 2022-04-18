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Запоріжсталь (32) виробництво (1253)

"Запоріжсталь" відновила виплавку чавуну

запорожсталь

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав виплавку чавуну після часткового виведення підрозділів комбінату з режиму гарячої консервації.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, "Запоріжсталь" розпочав роздування доменних печей №3 та №4. 

"У Запоріжжі вже частково відновлені виробничі процеси на "Запоріжкоксі", "Запоріжвогнетриві" та ЗЛМЗ. "Запоріжсталь" також повертається до життя. Ми готові працювати і дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею", – зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Згідно з дорожньою картою з розконсервації виробництва, комбінат "Запоріжсталь" частково вивів з режиму гарячої консервації аглофабрику. Запущено три з шести агломашин з виробництва агломерату. В доменному цеху увійшли в роботу на знижених параметрах дві з чотирьох доменних печей – домни №3 та №4. Відповідно, разом із відновленням виробничого процесу введено в роботу аспіраційні установки аглодоменного переділу, чому передувало повне технічне обслуговування природоохоронних агрегатів.

Для забезпечення стабільності виробничого процесу вже працюють транспортні, енергетичні, інжинірингові та інші допоміжні підрозділи комбінату. Поступово, з отриманням на доменних печах чавуну, в роботу будуть введені наступні ланки виробничого ланцюга: сталеплавильна піч, стан-слябінг-1150, прокатні стани цеху гарячої та холодної прокатки.

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Як повідомлялося, з 2 березня у зв'язку із загостренням військових дій у регіоні через вторгнення Росії в Україну група "Метінвест" перевела частину обладнання комбінату "Запоріжсталь" у режим гарячої консервації.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) та група компаній "Смарт-Холдинг" (23,76%).

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Ну вот нафига это писать... Сразу же становится целью для атаки крылатых ракет, просто моментально...
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18.04.2022 21:29 Відповісти
так, неясно, чому запсталь це повідомляє, як і інші
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18.04.2022 23:17 Відповісти
Цель обозначили?На,кого работаете?
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18.04.2022 22:11 Відповісти
так, незрозуміло чому керівництво запсталі повідомляє такі речі, як і інші керівники підприємств, держаних в тому числі
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18.04.2022 23:18 Відповісти

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