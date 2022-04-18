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мобільний зв'язок (766) росія (13650)

Російські мобільні оператори починають торгувати вживаними телефонами через санкції

телефон

Одна з найбільших російських телекомунікаційних компаній – "Мегафон" – почне продавати уживані та відновлені смартфони.

Як повідомив представник оператора, їх можна буде придбати на його офіційному сайті, пишуть "Вєдомості".

Також наприкінці квітня "Мегафон" планує запустити і опцію купівлі б/у техніки у населення.

Раніше аналогічну програму викупу та перепродажу вживаних пристроїв запустила велика російська мережа магазинів техніки "Связной".

На початку квітня "Яндекс.Маркет" також запустив продаж вживаних телефонів.

Опитані виданням експерти пояснюють підвищений попит на техніку з боку населення на тлі санкцій. Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін оцінив ринок уживаної техніки в 3–3,5 млн штук на рік, що становить близько 10% від усього ринку смартфонів, що продаються в Росії.

"Мегафон" – російська телекомунікаційна компанія, що надає послуги стільникового зв'язку понад 100 млн абонентів в РФ, належить холдингу USM російського мільярдера Алішера Усманова.

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Скоро орки будуть лайно їсти і один одного
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18.04.2022 21:02 Відповісти
Надеюсь этот самый нудный мудак и тормоз муртазин теперь дает обзоры,в каких гастрономах есть еще сахар
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18.04.2022 23:41 Відповісти

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