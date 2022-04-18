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Київстар (269) мобільний зв'язок (766) Херсонщина (127) Офіс Генпрокурора (451)

Окупанти захопили вишки мобільного оператора "Київстар" на Херсонщині

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Херсонська обласна прокуратура зареєстровано кримінальне провадження за фактом захоплення вишок мобільного оператора "Київстар" на Херсонщині.

Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, з початку вторгнення збройних сил РФ та окупації Херсонщини ворожі збройні формування захопили об’єкти та офісні приміщення оператора мобільного зв’язку "Київстар", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зазначає Офіс генпрокурора.

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