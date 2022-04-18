Литва заблокувала тисячу російських вагонів на шляху до Калінінграда, – росЗМІ

Російські оператори залізничного рухомого складу нарікають на складнощі при проїзді вагонів через європейські країни, зокрема транзитом до Калінінграда.

Як зазначається у листі російської Спілки операторів залізничного транспорту (СОЗТ) до Мінтрансу РФ від 13 квітня, близько 1 тис. вагонів, які прямували в Калінінград, застрягли в Литві, пише "Коммерсант".

За даними видання, йдеться, зокрема, про цистерни з нафтовими вантажами.

"На вимогу литовської влади проводяться тривалі (від 7 до 14 днів і більше) перевірки номенклатури товару, що перевозиться, відомостей про платіж за перевезення по литовській території на предмет дотримання антиросійських санкцій, що викликає суттєву затримку транзиту вантажів і порожнього рухомого складу по Литві", – йдеться у листі.

У листі уточнюється, що також "системний характер" має "псування (шляхом нанесення графіті) сторонніми особами вагонів, що прямують через територію Литви". При виїзді факт пошкодження вагонів не фіксується.

СОЗТ також стверджує про наявність фактів затримання законно ввезених вагонів російських компаній на території Фінляндії.

Читайте також: Порти Євросоюзу припинили обслуговувати російські кораблі

Також у документі йдеться про те, що поромна переправа до Калінінграда Усть-Луга – Балтійськ досягла максимуму провізної ємності і у разі закриття сухопутних маршрутів збільшити доставку вантажів морським транспортом неможливо без додаткових поромів.

За даними видання, російські відправники вантажу в березні зіткнулися з відмовою залізничних операторів надавати цистерни для транзиту через Прибалтику в Калінінградську область через ризик втрати вагонів внаслідок санкцій ЄС і США, а також складнощів при експедируванні вантажів. Це призвело до того, що у регіоні виник дефіцит дизпалива на низці АЗС.

Як повідомлялося, за підрахунками російського уряду, в РФ у простої перебувають понад 150 тис. порожніх залізничних вагонів через зміну напрямів вантажопотоків унаслідок санкцій проти Росії.