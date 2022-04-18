Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 1,8 мільярда

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 735 пільгових кредитів на загальну суму 2,77 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 18 квітня 2022 року отримали від уповноважених банків 36 948 кредитів на загальну суму 96,3 млрд грн.

В умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку підприємництва, що здійснюється в тому числі завдяки ініційованій президентом програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Так, у березні цього року для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від уряду України на рівні 80%.



