Російський "Яндекс" запровадив цензуру при пошуку інформації

Посилання на сайти ряду російськомовних медіа, які позиціонують себе як опозиційні до правлячого в РФ режиму ("Медуза", "Настоящее время" та інші) зникли з пошукової видачі "Яндекса".

В пресслужбі компанії пояснили це рішенням Роскомнагляду, який вніс сайти цих видань до реєстру заборонених в РФ, пише російський "Коммерсант".

"Посилання зникають з пошукової видачі "Яндекса", якщо вони були додані Роскомнаглядом до Реєстру заборонених сайтів. Відповідно до законодавства РФ, пошукові системи зобов'язані виключати посилання на сайти та їх "дзеркала", як тільки Роскомнагляд вносить їх до реєстру. Синхронізація з реєстром відбувається автоматично", – повідомили у прес-службі "Яндекса".

Зараз при введенні даних ЗМІ у пошуковому рядку з'являється банер із написом: "Деякі посилання відсутні в результатах пошуку на вимогу законодавства РФ".

Перелік ЗМІ-іноагентів у Росії регулярно оновлюється. Минулої п'ятниці Роскомнагляд визнав іноагентами кількох журналістів, зокрема Юрія Дудя та Катерину Шульман.