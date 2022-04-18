Чверть малого та середнього бізнесу збільшила обсяги роботи, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяги роботи.

Про це Шмигаль заявив у відеозверненні.

"За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяги роботи. Крім того, бізнес покращив очікування щодо оборотів на 10-20%, якщо порівнювати з початком квітня", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, втрати, які вже зазнали підприємці, є колосальними, але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню.

"Закликаю українців підтримувати наші вітчизняні бізнеси. Особливо малих та середніх підприємців. Тож ви допомагаєте перезапустити економіку", – заявив Шмигаль.

Крім того, прем'єр повідомив, що за підтримки держави понад 400 підприємств перевезено до регіонів, де немає активних бойових дій, з яких понад 200 уже працюють.