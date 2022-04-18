Фонд гарантування затвердив вимоги кредиторів до філій російських держбанків в Україні на 25 мільярдів

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12 квітня затвердила реєстр акцептованих вимог кредиторів "МР Банку" на суму 19,9 млрд грн та кредиторів "Промінвестбанку" на 4,93 млрд грн.

Як повідомили у пресслужбі Фонду гарантування, станом на 12 квітня вкладникам цих двох банків було виплачено майже 430 млн грн гарантованого відшкодування, інформує Інтерфакс-Україна.

Водночас у прес-службі Фонду зазначили, що примусове вилучення об'єктів права власності Росії та її резидентів, визначені законом №2116-IX, має відбуватися після ухвалення рішення Радою національної безпеки та оборони України та запроваджується указом президента.

Такий проект має містити у тому числі перелік об'єктів права власності, які підлягають примусовому вилученню та їх місцезнаходження. Однак станом на 18 квітня інформація про прийняття такого рішення відсутня, підкреслили у Фонді.

Як повідомлялося, очільниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут раніше заявила, що Кабінет міністрів підтримав пропозицію Національного банку націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків. Однак для остаточного рішення залишається згода РНБО та підпис президента.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".