Центробанку Росії не вистачає залишків золотовалютних резервів для контролю ситуації на валютному ринку

Заморожування близько половини золотовалютних резервів Центробанку РФ через санкції не дозволяє російському регулятору контролювати ситуацію з валютою на внутрішньому ринку.

Про це повідомила голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, виступаючи на засіданні комітетів Держдуми, пишуть "Вєдомості".

"Після санкцій, накладених на ЦБ західними країнами, у нас є можливість управляти приблизно половиною резервів, але це золото, юані та інші не схильні до санкційних ризиків активи. Але вони не дають можливості керувати ситуацією з валютою на внутрішньому ринку", – сказала Набіулліна.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.