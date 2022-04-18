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валютний резерв (186) росія (13650) золотовалютний резерв (240)

Центробанку Росії не вистачає залишків золотовалютних резервів для контролю ситуації на валютному ринку

доллар,евро,рубль

Заморожування близько половини золотовалютних резервів Центробанку РФ через санкції не дозволяє російському регулятору контролювати ситуацію з валютою на внутрішньому ринку.

Про це повідомила голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, виступаючи на засіданні комітетів Держдуми, пишуть "Вєдомості".

"Після санкцій, накладених на ЦБ західними країнами, у нас є можливість управляти приблизно половиною резервів, але це золото, юані та інші не схильні до санкційних ризиків активи. Але вони не дають можливості керувати ситуацією з валютою на внутрішньому ринку", – сказала Набіулліна.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.

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Ашотакоє? А кто ето зделал?
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18.04.2022 19:11 Відповісти

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