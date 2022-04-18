Зеленський підписав закон про зниження податків для великого бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2173-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану".

Як повідомляє Державна податкова служба України, цей закон передбачає скасування будь-яких обмежень для великого бізнесу для переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%.

Крім того, закон надає можливість зареєструватись платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2% доходу поряд з суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібний продаж паливно-мастильними матеріалами в ємностях до 20 літрів, суб’єктам господарювання, які займаються роздрібною торгівлею підакцизними товарами, здійсненням видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому відповідний законопроєкт №7234 на засіданні 1 квітня. Законом дозволяється перехід на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% компаній з річним оборотом понад 10 мільярдів гривень.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень. Спрощений режим також не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.