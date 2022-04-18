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Велика Британія (1174) Енергоатом (1175) ядерне паливо (268) закупівлі (2509)

"Енергоатом" може збільшити закупівлі урану в британської Urenco

енергоатом

НАЕК "Енергоатом" готова розглядати збільшення закупівель урану в британської компанії Urenco.

Перемовини стосовно цього провів очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін з відповідальними керівниками URENCO Group.

Котын зазначив, що будь-яка співпраця з країною-агресором, зокрема й закупівля російського уранового концентрату, для України неприйнятна.

URENCO Group займається збагаченням урану (за технологію газових центрифуг) для використання його як паливо на АЕС. Компанія володіє потужностями зі збагачення урану в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США. Вона постачає паливо для атомних станцій у 15 країн світу, переважно в Європу та США; її частка – близько 29% від світового ринку послуг зі збагачення урану.

Штаб-квартира Urenco розташована у Сток Поджесі, Бакінгемшир (Велика Британія). Третина компанії належить британському уряду, третина – уряду Нідерландів, решта – німецьким енергетичним компаніям E.ON та RWE у рівних частках.

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