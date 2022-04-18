АМКУ на період воєнного стану вважатиме за допустиму будь-яку держдопомогу

Антимонопольний комітет вважатиме будь-яку державну допомогу, надану під час дії військового стану, допустимою, а її надавачі на цей період звільняються від обов'язку повідомляти про нову держдопомогу та зміни умов чинної.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Як зазначається, на період дії воєнного стану Антимонопольний комітет не здійснює, зокрема: розгляд повідомлень про нову державну допомогу; розгляд справ про державну допомогу; перевірку інформації про незаконну державну допомогу.

Вся державна допомога, що буде надаватися під час воєнного стану буде допустимою державною допомогою без повідомлення Антимонопольного комітету України.

Під час дії воєнного стану надавачі державної допомоги не подають інформацію про чинну державну допомогу, а саме:

про державну допомогу, надану у 2021 році;

про державну допомогу, надану у 2021 році, надавач якої звільнений від обов’язку повідомлення уповноваженого органу;

про незначну державну допомогу, надану у 2021 році.

Крім того, у період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу та внесення змін до умов чинної державної допомоги.

Також надавачі державної допомоги звільненні від обов’язку подання інформації про чинну державну допомогу, що надана під час дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування.