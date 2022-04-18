Влада США відновить лізинг федеральних земель для збільшення видобутку нафти і газу

Адміністрація Байдена відновить лізинг федеральних ділянок під видобуток нафти і газу у спробах тримати ціни на пальне.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Міністерство внутрішніх справ США, передає enkorr.

Як повідомляється, близько 60 тис. га державних земель буде виставлено на продаж наступного тижня. Цим буде скасовано мораторій на нові лізингові контракти, запровадження якого було серед перших кроків Байдена після обрання на посаду.

Боротьба зі зміною клімату була центральною у виборчій кампанії президента, і серед першочергових заходів Байден обіцяв зупинку буріння на державних землях. У січні 2021 року він підписав акт, яким заморозив нові контракти, які очікували на розгляд, загальною площею 100 млн га федеральних земель.

Але у червні торік федеральний суд Луїзіани зобов’язав адміністрацію Байдена перезапустити програму лізингу, чого досі не відбулося.

З відновленням продажу нові договори лізингу вимагатимуть вищих роялті з виробників нафти й газу, ніж раніше, – 18,75% порівняно з попередніми 12,5%. Також кількість землі, яку буде виставлено на аукціон, буде значно меншою за ту, яку просили представники галузі.

Водночас зазначається, що видобуток нафти і газу з федеральних земель на суші становить менше 10% загального видобутку в США. Тож, за словами аналітиків, після відновлення лізингу для відновлення видобутку нафти й газу знадобляться місяці, якщо не роки, що навряд чи вплине на світові ціни на нафту.