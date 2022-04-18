Нова вугільна компанія Ахметова на Донеччині скасувала довіреності 17 менеджерів

Найбільший в Україні виробник коксівного вугілля ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" (Донецька область), що входить до групи "Метінвест", скасував раніше видані довіреності 17 менеджерам підприємства.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, відкликані довіреності, видані на Дмитра Пожидаєва, Дмитра Сотника, Максима Максименка, Оксану Синецьку, Олександра Демченкоа, Антона Бадака, Валерію Пилипець та інших.

Крім того, в компанії видано наказ "Про заборону будь-яких дій, спрямованих на провадження колабораційної діяльності" – на підставі статей 237, 238 Цивільного кодексу України.

ШУ "Покровське" також оголосило конкурс на вибір аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності 2021 року.

Крім того, у корпоративній газеті "Моноліт" констатується, що підприємства "Метінвест Покровськвугілля" працюють у штатному режимі. Директор з виробництва ШУ "Покровське" Роман Коваленко повідомив, що у березні було виконано виробниче завдання з видобутку вугілля та підприємство працює над виконанням плану з видобутку вугілля у квітні.

Як повідомлялося, "Метінвест" створив компанію "Метінвест Покровськвугілля", яка управляє операційними та адміністративними змінами на підприємствах Покровської вугільної групи (ПУГ). Нова компанія створена 1 грудня 2021 року та перебуває у складі групи "Метінвест". У компанію входять, зокрема, шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варварінська збагачувальна фабрика, придбані у 2020-2021 роках у бізнесмена Віктора Нусенкіса.

Ш/в "Покровське" (раніше - "Червоноармійська-Західна №1") - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.