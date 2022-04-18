Мінагрополітики не бачить підстав для різкого зростання цін на продукти харчування

Наразі підстав для критичного зростання вартості продуктів харчування в Україні немає.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує пресслужба міністерства.

Він підкреслив, що на базові продукти, які критичні для внутрішнього продовольчого споживання, немає вільного експорту – вони експортуються виключно через видачу ліцензій. Тобто Мінагрополітики оцінює, чи експорт цієї продукції не зашкодить внутрішньому споживачу.

Висоцький нагадав, що на харчові продукти, які мають істотну соціальну значущість, – цукор, крупи, борошно, соняшникова олія – здійснюється регулювання цін. Тож наразі, на переконання заступника міністра, підстав для критичного зростання вартості продуктів у масштабах країни немає.

"Десь може виникнути тимчасовий дефіцит через бомбардування чи зрив логістичних ланцюгів, але в цілому передумов немає", – наголосив Висоцький.

Також, за його словами, наразі майже в усіх областях України триває посівна – засіяно понад 1,5 млн га.

Висоцький нагадав, що історично Україна експортувала 70% продукції, тому все одно потрібно активно працювати над експортом, оскільки Україна фізично не зможе всю цю продукцію спожити на внутрішньому ринку.

"До війни експорт аграрної продукції становив 40% від усього експорту нашої держави. Зараз, з огляду на значне скорочення галузі, експорт аграрної продукції може збільшитися навіть до 70%. Тому це буде один із основних китів підтримки економіки. Аграрії зроблять все, щоб ці очікування реалізувати і допомогти українській економіці", – наголосив Висоцький.

Він додав, що запасів продовольства чи кормів для безперебійного виготовлення продовольства достатньо – у середньому їх є на два роки, а за деякими позиціями значно більше.

"Ми надіємося на якнайшвидшу перемогу, але за необхідності можемо тримати продовольчу оборону довгостроково. І це без урахування нового врожаю, який уже потенційно можна буде цього літа збирати", – наголосив чиновник.